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البنتاغون تكشف: حاملة الطائرات فورد تعود من شرق المتوسط

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بغداد - ياسين صفوان - كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن حاملة الطائرات فورد عائدة من شرق المتوسط.

وقالت البنتاغون في بيان، "حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد تعود من شرق المتوسط كما هو مقرر للاستعداد لإعادة نشرها مستقبلا".

 

وأضاف البيان "مستمرون في توفير القوة التي نحتاجها لردع أي دولة أو جهة ما تسعى لتصعيد الأزمة خارج غزة"، مشدداً "نواصل الاحتفاظ بقدرات عسكرية واسعة النطاق في المتوسط وجميع أنحاء الشرق الأوسط".

 

وتابعت وزارة الدفاع الأمريكية "نعمل بشكل وثيق مع المجتمع الدولي لردع الحوثيين وحماية الطريق الدولي عبر البحر الأحمر".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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