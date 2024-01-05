شكرا لقرائتكم خبر عن هجمات عنيفة.. روسيا تعلن صد صواريخ أوكرانية على القرم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، أنه صد هجوما جويا أوكرانيا، الخميس.

وأعلنت وزارة الدفاع في موسكو أنها نجحت في إسقاط 10 صواريخ جوالة لدى اقترابها.

ولم يؤكد مصدر مستقل. وتم إطلاق إنذار جوي في مدينة سيفاستوبول الساحلية، التي تضم الأسطول الروسي في البحر الأسود. وقالت الوزارة أن شخصا أصيب بسبب سقوط قطعة حطام.

الحرب الروسية الأوكرانية

نشرت قناة محلية عبر تطبيق تليجرام في القرم صورا ومقاطع مصورة تظهر سحبا من الدخان فوق سيفاستوبول ويفباتوريا. ولم يعلق الجانب الأوكراني في البداية على الهجوم المشتبه به.

وفي سبتمبر تم تدمير مقر أسطول البحر الأسود بصاروخ جوال. وخفضت روسيا وجودها البحري في سيفاستوبول، ونقلت السفن إلى نوفوروسيسك وموانئ أخرى.

وشهد يومي الخميس والجمعة الماضيين، تبادلا لهجمات صاروخية عنيفة بين روسيا وأوكرانيا.

فقد أعلنت السلطات في مدينة بلجورود الحدودية الروسية عن مقتل 14 شخصا على الأقل، بينهم طفلان، وأصيب 108 أشخاص آخرين، من بينهم 15 طفلا في هجمات أوكرانية.

وجاء القصف الأوكراني عقب هجوم جوي ضخم من جانب روسيا على عدة مدن أوكرانية.