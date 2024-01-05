شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن التنسيقية: الرئيس السيسى خلال 10 سنوات حقق نجاحات كثيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تعامل مع ملف المواطن مثل باقى الملفات حيث حله من جذوره .

وأضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في تصريحات لبرنامج "افتح باب قلبك"، المذاع على قناة سي بي سي، والذي تقدمه الإعلامية أميرة بهى الدين، أن الرئيس السيسي تعامل مع كافة الملفات المتراكمة منذ سنوات وتمثل إرث ثقيل.

وتابع عماد خليل، أن الرئيس السيسي تعامل مع ملف المواطن من منظور وطنى وإنسانى، ويرى أن تهنئة الأعياد بحضور الرئيس السيسي بنفسه وتقديم واجب التهنئة واعتباره واجب ومشاركة في فرحة المصريين جميعا.

وقال عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الرئيس السيسي خلال 10 سنوات حقق نجاحات كثيرة في ملف المواطن وعلى رأسها بناء الكنائس وأن يكون هناك قانون لتنظيم بناء الكنائس وتقنين أوضاع الكنائس.