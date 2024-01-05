شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الكشكى: الحوار الوطنى يدخل مرحلة جديدة أكثر حيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن الحوار الوطنى سيدخل في مرحلة أكثر حيوية خلال الفترة المقبلة، من خلال توسيع دوائر النقاشات حول القضايا التي تم إرجائها في النسخة الأولى من الحوار، مشيرا إلى أن الحوار سيتطرق أيضا لعدد من الملفات الداخلية والخارجية وكل القضايا التي تهم المواطن المصري خلال الفترة المقبلة، من أجل الخروج بمقترحات مناسبة يتم رفعها لرئيس الجمهورية.

وقال "الكشكي" فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن الحوار الوطني أصبح منصة لكل المصريين لمناقشة قضاياهم ومشاركتهم فى كل القرارات، مشددا على أن المرحلة المقبلة من الحوار تتطلب مزيد من الانفتاح من أجل استغلال حالة الزخم السياسي الذي صاحب الانتخابات الرئاسية، مطالبا الأحزاب بأن تكون على مستوى التغيرات التي تحديث من خلال تجديد برامجها وضخ دماء جديدة لعناصرها، وأن تكون أكثر تفاعلا مع الشعب الشارع المصري بما يعزز قواعدها.

وأضاف عضو مجلس الأمناء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريصا في خطابه الأول بعد إعلان نتيجة السباق الرئاسي على الدعوة لاستكمال الحوار بشكل أكثر فاعلية وعملية، وهو ما يؤكد جدية الحوار، قائلا:" الرئيس هو الضمانة الكبرى لاستمرار الحوار"، لافتا إلى أن الحوار الوطني ترك بصمة على كل المشاركين فيه، الأمر يضع على عاتقهم مسئولية تحقيق مزيد من النجاح والتقدم، وأن تكون هناك إسهامات حقيقية للحوار في التعامل مع القضايا الوطنية، لافتا إلى أن الحوار تضمن قرابة 70 قضية في مختلف المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تلقي خلالها أكثر من 1500 مقترح ، تم مناقشتها في 90 جلسة.