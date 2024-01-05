شكرا لقرائتكم خبر عن خبير إعلامى يشيد بعدد الخليج 365 بمناسبة احتفالات أعياد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام النحاس، الخبير الإعلامي، وأستاذ الإعلام بجامعة بنها، إنه تابع بمزيد من الاهتمام تغطية الصحافة المصرية لاحتفالات عيد الميلاد المجيد لهذا العام 2024، مشيدا بتغطية مؤسسة الخليج 365 موقعا وجريدة لهذه الاحتفالات حيث أفردت المساحات والصفحات لبيان مظاهر الاحتفال والقداس عبر التاريخ عبر تغطية خبرية وتاريخية وتوثيقية متميزة فى عدد خاص وتاريخى من نسختها الورقية يحمل عنوان "وعلى الأرض السلام فى محبة المسيح وأبنائه الكرام".

وأضاف حسام النحاس في تصريحات له، أن عدد الخليج 365 يحمل بين صفحاته توثيقا خاصا لمظاهر وتاريخ الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، كما يحمل العدد حوارا خاصا مع قداسة البابا تواضروس الذى فتح قلبه وعقله لليوم السابع وأدلى بتصريحات حصرية ومليئة بالمحبة والتسامح خلال حواره التاريخى، مشيرا الى العدد الكبير من المقالات لكبار الكتاب والمثقفين وأصحاب الرأى وعدد آخر من التقارير المميزة لعل أبرزها كان بعنوان " نجوم قبطية فى سماء السياسة المصرية " ؛ وفى الصفحة الأخيرة يأتى مقال الكاتب الصحفى الكبير أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخليج 365 بعنوان " المجد لله والسلام للإنسان ".

وتابع:" وبذلك استطاعت جريدة الخليج 365 أن تقدم عددا تذكاريا خاصا بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد أنصح الجميع بإقتنائه؛ قدمت من خلاله تجسيدا حقيقيا لروح المحبة وقيم الود والأخوة والتسامح ، وهذا هو دور الصحافة الحقيقى فى إعلاء القيم الإنسانية والروحية داخل المجتمع، وأنتهز تلك الفرصة لأقدم خالص التهنئة والتحية لإخواننا وشركائنا فى الوطن من المصريين الأقباط بمناسبة أعياد الميلاد وعلى رأسهم قداسة البابا تواضروس متمنيا لهم كل الحب والخير والسعادة".