قتيل وخمسة جرحى برصاص تلميذ أطلق النار في مدرسته بولاية آيوا الأميركية

أطلق تلميذ يبلغ من العمر 17 عاماً، النار في مدرسته الثانوية بولاية آيوا، ممّا أسفر عن مقتل زميل له وإصابة أربعة تلامذة آخرين وموظف بجروح.

وأوضح مساعد رئيس قسم التحقيقات الجنائية في آيوا، ميتش مورتفيدت، خلال مؤتمر صحافي، أنّ القتيل تلميذ في الصف السادس أي أنّ عمره يتراوح بين 11 و12 عاماً، وهو بالتالي ليس تلميذاً في هذه الثانوية، بل كان موجوداً فيها على الأرجح لحضور برنامج فطور.

وأشار إلى أنّ الجرحى الخمسة هم أربعة تلامذة وموظف في المدرسة الثانوية، وحياتهم جميعاً ليست في خطر، لافتًا إلى أنّ مطلق النار هو تلميذ في المدرسة الثانوية يدعى ديلان باتلر (17 عاماً)، وكان مسلّحاً بمسدس وبندقية صيد، وقد تمّ العثور عليه "مصاباً بجرح ألحقه بنفسه"، وهي صيغة تستخدمها السلطات في العادة لوصف حالات الانتحار؛ لكن من دون أن يؤكّد في الحال ما إذا كان قد مات أم لا.

وذكر مورتفيدت أنّ "قوات الأمن عثرت في المدرسة على عبوة ناسفة منزلية الصنع، عمدت إلى تفكيكها"، كاشفًا أنّ "باتلر نشر أيضاً عدداً من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت قريب من إطلاق النار"، من دون أن يحدّد محتواها.

وبيري بلدة صغيرة تبعد حوالي 60 كيلومتراً من دي موين، عاصمة الولاية.