انت الان تتابع خبر إعلان التأهب الجوي في 5 مقاطعات أوكرانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتم إعلان حالة التأهب في مقاطعات تشيرنوفتسي وخميلنيتسكي وتشيركاسي وفينيتسا وكييف من الساعة 5.37 وحتى 6.53 صباحا بالتوقيت المحلي.

وبدأت القوات الروسية قصف مواقع البنية التحتية الأوكرانية في 10 تشرين الأول 2022 بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، حيث تستهدف مواقع الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

