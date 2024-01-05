الأرصاد تحدد الظواهر الجوية المسيطرة على طقس اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، تكوَن شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت أن طقس اليوم الجمعة سيكون مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وشديد البرودة ليلًا على شمال الصعيد وبارد على باقي الأنحاء.

وتوقعت سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوب سلاسل البحر الأحمر بنسبة حدوث 30%، مشيرة إلى أنه قد تنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.