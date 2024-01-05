عشرات الجرحى في حادث بمترو أنفاق نيويورك

ابوظبي - سيف اليزيد - أصيب ما لا يقل عن 24 شخصا في حادث تصادم في مترو أنفاق مدينة نيويورك أمس الخميس. وذكرت الشرطة الأميركية أن الحادث وقع بالقرب من محطة شارع 96 في حي "أبر ويست سايد" في مانهاتن.

واصطدم قطار خالي من الركاب بقطار في الخط الأول. ووفقا للتقارير الأولية فقد اصطدم القطاران ببعضهما البعض وسرعتهما منخفضة خلال حركة المرور بعد الظهر. وليس هناك مشكلة تقنية بالقطارين وأن التقديرات الأولية لسبب الحادث تشير إلى وجود خطأ بشري.

ولم يكن أي من المصابين حالته خطيرة. ونتيجة لذلك، تم إلغاء الرحلات جزئيا على الخطوط الحمراء 1 و2 و3 بين الطرف الجنوبي والطرف الشمالي لمانهاتن.

وقالت خدمات الطوارئ إنه تم إخلاء عدة قطارات تقل ما بين 300 إلى 500 راكب. وقالت هيئة النقل في نيويورك إن أحد القطارين خرج عن مساره نتيجة الاصطدام في النفق.

وتابعت الهيئة في بيان لها أن "طواقم الطوارئ تقوم بمساعدة الركاب وتجري تحقيقا في الحادث". ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، تم إغلاق أجزاء من شارع "برودواي" لتسهيل وصول خدمات الطوارئ. ويعتبر مترو أنفاق نيويورك شريان الحياة للمدينة.

ويبلغ إجمالي مسارات المترو أكثر من ألف كيلومتر، وبه أكثر من 470 محطة و36 خطا، وهو ليس أحد أكبر شبكان مترو الأنفاق فحسب، بل أيضا أحد أقدم شبكات مترو الأنفاق في العالم.

ومنذ افتتاحه في عام 1904، أصبح مترو أنفاق نيويورك جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية في المدينة. فهو ينقل ملايين الأشخاص في جميع ساعات اليوم ويربط المدينة المترامية الأطراف.