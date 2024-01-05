دقلو يعلن وقف الأعمال العدائية والتزامه بوقف إطلاق النار

ياسر رشاد - القاهرة - قال قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو، إنه ملتزم بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب ووقف الأعمال العدائية على الرغم من التحديات الناشئة عن إحجام القوة المعارضة وجهودها المتعمدة لإطالة أمد هذا الصراع.

وأضاف دقلو في بيان عقب اجتماعه في بريتوريا مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، أنه ملتزم بوقف الأعمال العدائية، دون أن يذكر نيته في لقاء البرهان، الجهود الكبيرة المبذولة لإنهاء هذه الحرب".

يذكر أن دقلو والبرهان كان من المقرر لهما أن يلتقيا يوم 28 ديسمبر في جيبوتي لكن اللقاء تأجل.