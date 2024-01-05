الاحتلال: اعتقلنا 2600 فلسطيني بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال 2600 فلسطيني بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر، مدعيًا إن بينهم 1300 مرتبطين بحماس.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، عدة مدن في الضفة الغربية المحتلة، وقتلت فتىً فلسطينياً يبلغ من العمر 17 عشر عامًا، بعد إصابته برصاصة في الرأس عند حاجزٍ في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله،

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اندلاع اشتباكات عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية البلدة فجراً.

كما أصيب مواطنان بالرصاص الحي خلال اقتحام القوات الإسرائيلية فجر اليوم مخيم بلاطة شرقي نابلس.

وأكد الهلال الأحمر أنّ قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على مركبات الإسعاف ومنعت طواقمها من الوصول للمصابين في المخيم بحسب (وفا).

وشملت الاقتحامات اليوم مدناً أخرى في الضفة الغربية منها بلدة عزون شرقيّ قلقيلية، وبلدة بيت فجّار جنوبيّ بيت لحم، وقريتيّ عرًانة والجلمة في جنين واعتقلت عددا من المواطنين.