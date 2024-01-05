شكرا لقرائتكم خبر عن 6 قتلى وجرحى.. شاب أمريكي يفتح النار على زملائه بالمدرسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قُتل تلميذ وأصيب خمسة آخرون صباح الجمعة، إثر فتح شاب مراهق النار عليهم في مدرسة "بيري" الثانوية بولاية أيوا الأمريكية، حسبما ذكر مسؤولون بالولاية.

وأوضح المسؤولون، أن المشتبه به طالب يبلغ من العمر 17 عامًا، حيث عثر الضباط الذين تعاملوا مع الحادث على المشتبه به متوفيًا بطلق ناري أصاب به نفسه.

عبوة ناسفة

قال مساعد مدير إدارة التحقيقات الجنائية بالولاية، ميتش مورتفيدت، إن الشرطة عثرت أيضًا على عبوة ناسفة بدائية الصنع أثناء تفتيش المدرسة الثانوية.

ويعد حادث إطلاق النار في ولاية أيوا، في أول يوم دراسي بالمنطقة في عام 2024، جزءًا من وباء العنف المسلح على المستوى الوطني في المدارس الأمريكية والذي تفاقم في السنوات الأخيرة.