إلغاء أكثر من 400 رحلة في اليابان بسبب حادث الاصطدام في مطار هانيدا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ألغت شركات الطيران اليابانية أكثر من 400 رحلة جوية داخلية من وإلى مطار هانيدا في العاصمة طوكيو، كانت مقررة للعمل اليوم وغدًا، وذلك عقب حادث اصطدام طائرة تابعة لخفر السواحل الياباني بطائرة ركاب في المطار، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية “إن إتش كيه” اليوم الجمعة.

ومن المتوقع أن تظل الخدمات معطلة حتى تتم إزالة جميع الحطام من المدرج والانتهاء من فحوصات السلامة.