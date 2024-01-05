شكرا لقرائتكم خبر عن تحركات عسكرية.. الهند ترد على اختطاف سفينة قبالة الصومال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون عسكريون اليوم الجمعة، إنه تم اختطاف سفينة في وقت متأخر من مساء أمس بالقرب من سواحل الصومال.

وعلى متن السفينة المختطفة "إم في ليلا نورفولك" ،التي ترفع علم ليبيريا، 15 هنديا وتم الاتصال بالطاقم.

محاولة إنقاذ السفينة

بحسب مسؤولين عسكريين، فقد وردت المعلومات حول اختطاف السفينة قبالة سواحل الصومال مساء الخميس.

وقالوا إن طائرات البحرية الهندية تراقب السفينة، بالإضافة إلى ذلك، تتحرك السفينة الحربية التابعة للبحرية الهندية "آي إن إس تشيناي" نحو السفينة المختطفة للتعامل مع الموقفف.