جيش الاحتلال يوجه سكان غزة لممر آمن جديد وتعليق عسكري مؤقت

ياسر رشاد - القاهرة - نشر أفيخاي أدرعي، على حسابه، بيانًا لسكان غزة حول ممر إنساني جديد بعد غلق شارع صلاح الدين.

وقال أفيخاي: يا سكان قطاع غزة، جيش الدفاع يعمل بقوة ضد حماس والمنظمات الإرهابية في قطاع غزة، ‏تم إغلاق الممر الإنساني على شارع صلاح الدين اعتبارًا من اليوم حيث يتم تحويل موقعه إلى شارع الرشيد (البحر).

‏وأضاف: “على أن يكون الممر الإنساني على شارع الرشيد (البحر) مفتوحًا أمام الانتقال من شمال القطاع إلى جنوبه فقط، سواء مشيًا على الأقدام أو على متن السيارات اعتبارًا من اليوم بين الساعات 09:00 صباحًا و16:00 عصرًا”.

‏وأشار إلى أنه سيتم تعليق تكتيكي محلي ومؤقت للنشاطات العسكرية لأغراض إنسانية في حي تل السلطان في رفح اعتبارًا من 10:00 صباحًا حتى 14:00 ظهرًا، لغرض التزود.