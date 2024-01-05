انت الان تتابع خبر برشلونة يكشف حجم إصابة نجمه كانسيلو.. هل سيشارك بالسوبر؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان جواو كانسيلو اضطر لمغادرة الملعب في مباراة لاس بالماس وبرشلونة في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء، بعد تعرضه لالتحام قوي للغاية مع ماكسيمو بيروني مساء الخميس.

وذكر برشلونة في بيان رسمي يوم الجمعة: "الفحوصات الطبية تُظهر إصابة جواو كانسيلو بالتواء في الرباط الجانبي الأوسط لركبته اليسرى، مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".



ولم يعلن برشلونة فترة غياب كانسيلو عن الملاعب، لكن صحيفة "سبورت" الكتالونية أشارت إلى استبعاد مشاركته في بطولة كأس السوبر الإسباني التي ستقام في المملكة العربية السعودية في الفترة من 10 إلى 14 يناير/كانون الثاني الجاري.

وسيلعب برشلونة مباراته المقبلة أمام فريق بارباسترو في دور الـ32 لكأس ملك إسبانيا يوم الأحد المقبل، قبل أن يستهل مشواره في كأس السوبر بمواجهة أوساسونا يوم الخميس بالدور نصف النهائي.

وكان تشافي هرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، أكد في المؤتمر الصحفي بعد مباراة لاس بالماس، أن إصابة كانسيلو ليست خطيرة.

ويعتبر جواو كانسيلو (29 عاما) ركيزة أساسية في صفوف برشلونة هذا الموسم، حيث شارك الظهير البرتغالي في جميع المباريات بالدوري الإسباني منذ إعارته قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي، باستثناء أول مباراة له ضد أوساسونا.

يُذكر أن برشلونة فاز على لاس بالماس 2-1 في الوقت القاتل، ليرفع رصيده إلى 41 نقطة، ليقلص الفارق مع ريال مدريد وجيرونا المتصدرين إلى 7 نقاط بعد مرور 19 جولة.

وأصبح كانسيلو أحدث الضحايا في قائمة المصابين ببرشلونة، والتي تضم بالفعل كلا من غافي، الذي سيغيب حتى نهاية الموسم، والحارس مارك أندريه تير شتيغن، بجانب بيدري وماركوس ألونسو وإينيغو مارتينيز.