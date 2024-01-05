شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن البحرية الهندية تعتلي السفينة المختطفة في بحر العرب والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشف مسؤولون عسكريون، اليوم الجمعة، أن قوات تابعة للبحرية الهندية اعتلت السفينة المختطفة ليلاً “نورفولك”، وفق ما نقلت وسائل إعلام.

وأضافوا أن قوات تابعة للبحرية الهندية ستنفذ عمليات تطهير على السفينة المختطفة، وفق “العربية.

ترفع علم ليبيريا

وكانت البحرية الهندية أعلنت في وقت سابق اليوم أنها تراقب سفينة ترفع علم ليبيريا في بحر العرب، أصدرت نداء استغاثة للإبلاغ عن محاولة اختطافها وأرسلت مدمرة لتقديم مساعدة.

وأفاد بيان للبحرية الهندية أن القوة “استجابت بسرعة لحادث في بحر العرب مرتبط بمحاولة اختطاف ناقلة بضائع ترفع علم ليبيريا”.

كما أشارت إلى أن خمسة أو ستة “مسلحين مجهولي الهوية” صعدوا إلى متن السفينة مساء الخميس.

15 هندياً على متنها

فيما لم تحدد البحرية ما إذا كانت عملية خطف السفينة نجحت، إلا أنها أشارت إلى أن تحليق طائرة فوق السفينة أتاح التأكد من سلامة أفراد طاقمها.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن ما يناهز 15 هنديا هم ضمن طاقم السفينة.

وأكدت البحرية الهندية التزامها “بضمان سلامة الملاحة التجارية في المنطقة بالتعاون مع الشركاء الدوليين والبلدان الأجنبية الصديقة”.

عودة حوادث الخطف

يذكر أنه بعد توقف دام ست سنوات، عاد للظهور خطف السفن التجارية ومحاولات الخطف ممن يشتبه في أنهم قراصنة بالقرب من منطقتي خليج عدن وبحر العرب في ديسمبر كانون الأول.

ويعتقد خبراء أن سبب ذلك هو تحول انتباه القوات البحرية بقيادة الولايات المتحدة إلى البحر الأحمر لإحباط هجمات الحوثيين.

وتظهر بيانات صادرة عن مركز دمج المعلومات التابع للبحرية الهندية – منطقة المحيط الهندي أن ثلاث عمليات خطف على الأقل وقعت في ديسمبر/كانون الأول. وآخر حادث من هذا النوع قبل تلك الوقائع كان في عام 2017.