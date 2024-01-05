مسؤولون في الجيش الإسرائيلي: نحارب في غزة ولبنان والضفة ومجلس الوزراء يحاربنا في الداخل

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي، قولهم "إننا نحارب في غزة ولبنان والضفة الغربية ومجلس الوزراء الإسرائيلي يحاربنا في الداخل".
ويأتي ذلك بعد الخلاف الأخير حول تشكيل رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي لجنة تحقيق بشأن إخفاقات 7 تشرين الأول ومواجهة عملية "طوفان الأقصى" والحرب على غزة.
ولفتت المسؤولون إلى أنّ "وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يعتقد أن رئيس الأركان هرتسي هليفي أخطأ حين شكل فريق التحقيق قبل أن يستشيره"، موضحين أنّ "وزير الدفاع سمع بقرار تشكيل لجنة التحقيق قبل دقائق من جلسة مجلس الوزراء".
وأمس، أفاد موقع واللا الإسرائيلي بأن اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر انتهى عقب خلافات حادة بين رئيس الأركان ووزراء؛ بسبب تشكيل فريق للتحقيق بأحداث السابع من تشرين الأول المنصرم.
وذكر أنّ الجلسة شهدت مشادات حادة وصراخا، ما دفع نتانياهو إلى إيقافها، وأضاف الموقع أنّ وزراء بالمجلس المصغر هاجموا رئيس هيئة الأركان هرتسي هليفي، بسبب تعيين شاؤول موفاز الذي أشرف على خطة الإنسحاب من غزة على رأس فريق التحقيق.
من جانبها ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن مسؤولين عسكريين غادروا اجتماع المجلس المصغر بعد هجوم الوزراء على رئيس الأركان.
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