الرئيس الأوكراني في وصلة رقص شرقي .. ما القصة ؟

ياسر رشاد - القاهرة - انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شبيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أثناء رقصه في مسابقة فنية، الأمر الذي أثار جدلا واسعا على السوشيال ميديا .

وارتدى الشخص بذلة رقص حمراء حافي القدمين، ويتمايل على أنغام شرقية بشكل احترافي، وانتشر سريعا الفيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وعلّق عدد كبير من رواد السوشيال ميديا على مقطع الفيديو ما بين السخرية والهجوم، وبعد بحث دقيق تبين أن المقطع الأصلي للفيديو لراقص مختلف، وجرى استبدال وجهه بوجه فولوديمير زيلينسكي، فهذه ليست المرة الأولى التي يتم تداول فيديوهات مبركة عن زيلينسكي.

وانتشرت العديد من الفيديوهات الأخرى المفبركة له، وأبرزها وهو يقدم إحدى الفقرات الفنية المضحكة أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.