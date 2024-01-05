وزيرة الخارجية الألمانية تبدأ الأحد جولة في الشرق الأوسط

ياسر رشاد - القاهرة - تبدأ وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك جولة إلى إسرائيل والشرق الأوسط بعد غد الأحد، وذلك في ضوء التوترات المتزايدة في المنطقة، ومن هناك ستتوجه مباشرة إلى جنوب شرق آسيا.



وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين اليوم الجمعة إن "المحادثات ستتركز على الوضع الإنساني المأساوي في غزة والوضع في الضفة الغربية بالإضافة إلى الوضع شديد التقلب على الحدود الإسرائيلية اللبنانية".

وأوضح المتحدث أن الوزيرة بيربوك ستستهل زيارة الشرق الأوسط بإجراء محادثات مع رئيس الاحتلال الإسرائيلي اسحق هرتسوج ونظيرها الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس.

وستتوجه بيربوك إلى الأراضي الفلسطينية حيث ستلتقي مسئولين من بينهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.

وتشمل جولة بيربوك في الشرق الأوسط التوجه إلى مصر حيث ستجري محادثات مع وزيرالخارجية سامح شكري. كما ستتوجه الوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر إلى لبنان.

ووفقا لبيانات المتحدث، تمكن نحو 700 ألماني وأسرهم من مغادرة القطاع، وقال إن الوزارة تعلم أنه لا يزال هناك مواطنون ألمان موجودين في غزة.

وستتوجه بيربوك من الشرق الأوسط مباشرة إلى جنوب شرق آسيا حيث ستجري محادثات مع نظرائها في كل من الفلبين وماليزيا وسنغافورة.

وستتطرق محادثاتها أيضا إلى حماية المناخ والتحول في مجال الطاقة والتنوع الاقتصادي والتعاون في مجال الكوادر الفنية المتخصصة.