شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام قياسية لدرجات الحرارة شمال اسكندنافيا.. ماذا حدث؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت محطة كاوتوكينو للأرصاد الجوية في النرويج، تسجيلها أدنى درجة حرارة منذ 25 عاما شمال اسكندنافيا.

في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، بلغت درجة الحرارة 43.5 درجة مئوية تحت الصفر.

طقس أوروبا

وانخفضت درجات الحرارة بشكل أكبر في شمال السويد، مسجلة درجة حرارة 43.8 سالب في محطة نايماكا للأرصاد الجوية في أقصى شمال البلاد.

ومن المتوقع أن يستمر الطقس المتجمد خلال عطلة نهاية الأسبوع في كلا البلدين.

الليلة الأكثر برودة

وكانت هذه هي الليلة الأكثر برودة في شهر يناير منذ عام 1999.

وستظل محطة أوسلو المركزية مفتوحة لتوفير مأوى للمشردين، طالما اقتضت ظروف الطقس منع النوم في العراء.