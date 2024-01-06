ليبيا.. ضبط إرهابي بارز بتنظيم «داعش»

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي)

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، القبض على والي «داعش»، المتورط في جلب إرهابيين إلى البلاد. جاء ذلك في بيان نشره الدبيبة أمس، على صفحته الرسمية بمنصة فيسبوك. وورد في البيان: «إتمام عملية القبض على والي تنظيم الدولة المدعو هاشم بوسدرة، المتورط في جلب الإرهابيين إلى بلدنا». وقال الدبيبة إن «محاسبة المتغولين في دماء أبنائنا وملاحقة ناشري الإرهاب في أرضنا واجب وطني لن نحيد عنه».

وفي سياق آخر، أفادت التحقيقات في كارثة درنة بوجود «إهمال في صيانة سدي المدينة» متمثل في عدم وجود منظومة إنذار في السدين وإهمال عمليات تنظيف الفتحات العلوية وكذلك الصيانة الدورية. وأظهرت نتائج التحقيق في الكارثة التي نشرها مكتب النائب العام، أمس، أن إجمالي عدد الوفيات المقيدة حتى الآن جراء الفيضانات بدرنة بلغ 4540 شخصاً بينهم 3964 ليبياً و576 أجنبياً.

وأثبتت التحقيقات أن نظام التصريف في الوادي كان لا يعمل بالصورة التصميمية لتراكم الطمي منذ عام دون أي صيانة، فضلًا عن رصد تشققات في السدين. وجرى توقيف 14 شخصاً على ذمة التحقيقات بينهم عميد بلدية درنة وعدد من المسؤولين بالموارد المائية وهيئة السدود بالمدينة، فضلًا عن إصدار النيابة العامة نشرة حمراء في حق متهمين فارين خارج الحدود، وفق نتائج التحقيقات.

وقال مكتب النائب العام إن «جميع المسؤولين عن السدود منذ العام 2003 تطالهم المسؤولية عن الكارثة التي حدثت في درنة».