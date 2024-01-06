بايدن: ترامب مستعد للتضحية بديمقراطيتنا ليضع نفسه في السلطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_رويترز

اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن دونالد ترامب، منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية 2024، بالتضحية بالديمقراطية الأمريكية من أجل السلطة، وذلك خلال خطاب ألقاه في بنسلفانيا بمناسبة الذكرى الثالثة لهجمات السادس من يناير كانون الثاني 2021 على مبنى الكابيتول.

وقال بايدن إن حملة ترامب الرئاسية “تدور كلها حوله، وليست حول أمريكا”. وقال إن الرئيس السابق “مستعد للتضحية بديمقراطيتنا” ليضع نفسه في السلطة.

وقال إن الانتخابات المقبلة “هي مسألة ما إذا كانت الديمقراطية لا تزال قضية أمريكا المقدسة”