منسق الأمم المتحدة الإنساني: غزة باتت “غير صالحة للسكن”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_أ ف ب

حذر منسق الشؤون الانسانية في الأمم المتحدة الجمعة من أن قطاع غزة بات “بكل بساطة غير صالح للسكن”، وذلك بعدما دمره القصف الإسرائيلي الكثيف ردا على هجوم حركة حماس في السابع من تشرين الأول/اكتوبر.

وقال مارتن غريفيث في بيان “بعد ثلاثة أشهر من هجمات السابع من تشرين الأول/اكتوبر الفظيعة، باتت غزة مكانا للموت واليأس”، و”يواجه (سكانها) تهديدات يومية على مرأى من العالم”.