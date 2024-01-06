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اليابان: النشاطات الاستيطانية تنتهك القانون الدولي

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعربت اليابان، عن قلقها إزاء تصريحات أدلى بها وزيران في حكومة الاحتلال، بشأن تهجير أبناء الشعب الفلسطيني إلى خارج قطاع غزة وبناء مستوطنات فيه.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية اليابانية ماكي كوباياشي في بيان: “إن النشاطات الاستيطانية تنتهك القانون الدولي وتقوض قابلية تطبيق حل الدولتين”.

وأضافت في بيانها أن هذه التصريحات التحريضية غير مقبولة وتزيد من التوترات، مشددةً على أن اليابان تدعو إلى الامتناع عن الأقوال والأفعال غير المسؤولة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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