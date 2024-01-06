شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تدمر 4 صواريخ أوكرانية فوق القرم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دمرت الدفاعات الروسية أربعة صواريخ موجهة أطلقت من الجو فوق شبه جزيرة القرم.

وأشارت موسكو إلى إحباط محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صواريخ موجهة أطلقت من الجو ضد أهداف على أراضي الاتحاد الروسي.

تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية

وفي وقت سابق كان حاكم منطقة بيلجورود بجنوب روسيا قال إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 10 أهداف فوق مدينة بيلجورود، ما أدى إلى إصابة شخصين وإلحاق أضرار بأحد المنازل.

وأشار الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف، إلى أن الأهداف أسقطت لدى اقترابها من المدينة، ويتلقى شخصان العلاج في المستشفى.

حرب روسيا وأوكرانيا

وتحطمت نوافذ مبنى سكنيا متعدد الطوابق ولحقت أضرار بما لا يقل عن 30 سيارة.

وقال مسؤولون محليون يوم الأربعاء، إن أوكرانيا شنت هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على منطقة بيلجورود.

وذكرت روسيا إن 25 مدنيًا، بينهم 5 أطفال، قتلوا في هجمات مطلع الأسبوع.