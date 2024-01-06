قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، ثلاثة فلسطينيين، واقتحمت عدة قرى وبلدات في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا ) نقلاً عن مصادر محلية، أن قوات إسرائيلية اعتقلت ثلاثة شبان على مدخل بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم، بعد أن اعتدت عليهم بالضرب المبرح، وحولتهم إلى وجهة غير معلومة.

كما اقتحمت قوات أخرى مدججة بعدة آليات “مخيم شعفاط” شمالي القدس المحتلة، وسط اندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الإسرائيليون القنابل السامة المسيلة للدموع، والأعيرة النارية والصوتية.

واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال أطراف مخيمي “بلاطة” و”عسكر” شرقي نابلس، وانتشرت في محيطهما، ونشرت القناصة على عدد من المباني التي داهمتها، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان.

وفي سياق متصل، اقتحمت عدة آليات عسكرية إسرائيلية بلدة الشيوخ شرقي مدينة الخليل، وجابت عدة أحياء وشوارع دون أن يبلغ عن إصابات، مثلما اقتحمت قوات أخرى بلدة قراوة بني حسان غربي سلفيت، وقرية أسكاكا شرقي المدينة.