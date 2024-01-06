شكرا لقرائتكم خبر عن احتراق مراكز اقتراع ببنجلادش في أعمال عنف قبيل الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت الشرطة في بنجلادش اليوم، أن مجهولين أضرموا النار في خمس مدارس للتعليم الابتدائي على الأقل، والتي تضم أربعة مراكز اقتراع، عشية الانتخابات العامة التي يقاطعها حزب المعارضة الرئيسي.

وتحقق الشرطة في الحرائق التي اندلعت في "غازي بور" بضواحي العاصمة داكا، لكنها تشتبه في أن الجناة أضرموا النار في المدارس بمنتصف الليل بهدف تعطيل الانتخابات المزمعة غدًا الأحد.

وفي حادث منفصل، قالت الشرطة: "إن أربعة على الأقل بينهم طفل لقوا حتفهم في حريق يشتبه في أنه متعمد في قطار ركاب". يذكر أن حزب "بنجلادش الوطني" وهو حزب المعارضة الرئيسي، يقاطع الانتخابات للمرة الثانية في ثلاث انتخابات، طالبًا من المواطنين الامتناع عن التصويت وداعيًا إلى إضراب لمدة يومين في البلاد اعتبارًا من اليوم. من جهته، اتهم الحزب الحاكم "رابطة عوامي" حزب "بنجلادش الوطني" بمحاولة تعطيل الانتخابات من خلال ترويع المواطنين الأبرياء .