شكرا لقرائتكم خبر عن بقوة 4.2 درجة.. هزة أرضية تضرب ولاية بولو التركية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت هزة أرضية بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر في ولاية بولو شمال تركيا.

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان لها اليوم، أن الهزة الأرضية وقعت على عمق 7.31 كلم، فيما كان مركزها ولاية بولو. ولم يتم تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء الهزة الأرضية.

وضرب زلزال بلغت قوته 4.3 درجات على مقياس ريختر، ولاية غوموش خانة شمالي تركيا ديسمبر الماضي، إذ وقع على عمق 15.03 كلم، بحسب إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد).

يذكر أن زلزالاً مدمرًا ضرب جنوب تركيا فبراير الماضي، أسفر عن مقتل 50 ألف شخص ودمار هائل في مدن عدّة، حيث تقع تركيا على خط صدع زلزالي رئيسي في العالم.