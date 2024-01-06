الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال مستمر في قصف محيط مُستشفى "الأمل" لليوم الثالث

ياسر رشاد - القاهرة -

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت إنه لليوم الثالث على التوالي يستمر القصف المدفعي الإسرائيلي في محيط مستشفى "الأمل" التابع للجمعية في خان يونس، جنوب قطاع غزة وإطلاق كثيف للنار من قبل الطائرات المُسيرة.

وأضافت الجمعية - في بيان صحفي مُقتضب - أن شظايا القصف تطايرت على المبنى، مشيرة إلى أن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني بتنسيق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر أجلت 11 جريحًا ومرافقًا من مستشفى "الشفاء" في مدينة غزة، حيث غادرت مركبات الإسعاف لنقلهم الى مُستشفيات جنوب القطاع.

وأكدت الجمعية أن عملية التنسيق استغرقت أربعة أيام متتالية بسبب مُماطلة الاحتلال ما أدى إلى استشهاد أحد الإصابات الخطيرة أمس.

وفي السياق أكد مدير عام مستشفى غزة الأوروبي الدكتور يوسف العقاد، أن مستشفيات جنوب غزة تعاني معاناة شديدة من عدم قدرتها على استيعاب المزيد من الجرحى والمرضى.

وقال الدكتور العقاد - في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية - إن الوضع الصحي في قطاع غزة مازال كارثي بسبب استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة لاسيما على المباني الآمنة حيث يتم بشكل منتظم هدم البيوت على رؤوس ساكنيها مما يؤدي إلى وصول عشرات الجرحى والشهداء إلى مستشفيات المنطقة الجنوبية من القطاع والتي أصبحت غير قادرة على استيعاب المزيد من الجرحى الذين يصلون إليها.

وأضاف أن مستشفيات شمال غزة بات خارج الخدمة بشكل كامل بسبب القصف والتدمير واستهداف تلك المستشفيات ، مشيرا الى أنه يتم أيضا منع وصول سيارات الاسعاف إلى مناطق القصف وهذه جريمة قد تعودنا عليها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن جريمة نبش قوات الاحتلال للقبور والاستيلاء على بعض الجثامين جريمة أخرى تضاف إلى السجل الحافل الطويل من جرائم الاحتلال الإسرائيلي الذي يرتكبها ضد المدنيين في قطاع غزة ، داعيا العالم والمجتمع الدولي أن يقف امام مسئولياته لمحاسبة هذا الاحتلال على تلك الجرائم ، كما يجب على المحكمة الدولية معاقبة هذا الاحتلال الذي ظل أكثر من 75 عاما وهو فوق القانون.

وأكد الدكتور يوسف العقاد أن الاحتلال مازال يرتكب المزيد من المجازر بحق الشعب الفلسطيني واحدة تلو الأخرى وهذا يبين ان الاحتلال يصب غضبه على المدنيين والتجمعات المختلفة ، لذلك أصبح لا يوجد مكان آمن داخل القطاع.