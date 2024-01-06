حماس: جنود الاحتلال ينبشون القبور ويسرقون الجثامين لمناطق مجهولة

ياسر رشاد - القاهرة - قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن الاحتلال الإسرائيلي ينبش قبور الشهداء المدفونين حديثًا ويسرق جثامينهم لجهة مجهولة.

ونشرت المقاومة بيان قالت فيه: "إنَّ قيام الاحتلال النازي بنبش وتدمير 1100 قبر بالأمس، في حيّ التفاح شرق مدينة غزَّة، وسرقة نحو 150 جثمانًا من جثامين الشهداء التي دفنت حديثًا، وأخذها لجهة مجهولة، يعدّ جريمة نكراء تعبّر عن وحشية هذا الجيش الفاشي، وتكشف مدى ساديته وإجرامه، في انتهاكٍ صارخ لكل القيم والشرائع السماوية، وتحدٍ واستهتار بكل القوانين والأعراف الدولية".

وأضاف البيان، أن هذه الجريمة البشعة، بعد فترة قصيرة من قيام الاحتلال بسرقة أعضاء نحو 80 جثمانًا وتشويهها قبل تسليمها إلى الصليب الأحمر وإعادة دفنها في مدينة رفح.

وأشارت الحركة "إلى أنَّنا أمام تكرار الاحتلال الصهيوني لجرائمه الوحشية في نبش القبور وسرقة جثامين شهدائنا في قطاع غزَّة، لنطالب كل الدول والحكومات والمؤسسات الحقوقية والأممية المعنية، بالوقوف عند مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية، والتحرّك الجاد والعاجل لإدانة وفضح هذه الجرائم المتصاعدة ضد حرمة القبور وجثامين الشهداء، والعمل بكل الوسائل لوقفها ومحاكمة مرتكبيها".