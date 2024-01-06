أنباء عن وصول مقاتلين حوثيين إلى لبنان لدعم حزب الله

ياسر رشاد - القاهرة - أنباء حول وصول عدد من المقاتلين الحوثيين إلى لبنان لمساندة مقاتلي حزب الله ودعمًا للقضية الفلسطينية.

ذكرت وسائل إعلام أن جماعة الحوثي تستعد لإدخال الطيران الحربي، لميدان المعركة لضرب إسرائيل في الأيام المقبلة.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن طائرة معادية آتية من لبنان تخترق مجددًا أجواء الجليل.

على جانب آخر، أعلنت الهلال الأحمر، منذ قليل إصابة أحد النازحين في صدره برصاص قناص من جيش الاحتلال الإسرائيلي، على باب مستشفى الأمل في خانيونس.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، حربه على قطاع غزة، منذ نحو 92 يومًا، ما أسفر عن سقوط 15 شهيدًا على الأقل وعشرات الإصابات وسط القطاع منذ فجر اليوم.

وارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي إلى 22600 شهيد و57910 مصابين، بينهم أكثر من 9730 طفلا و6830 سيدة، بالإضافة إلى 7000 مفقود، بحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة بغزة، أمس الجمعة.