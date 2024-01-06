شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين بخالص التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيا للإخوة الأقباط عاما سعيدا مباركا. وقال نقيب الإعلاميين :"إذ ننتهز هذه المناسبة وتظل روح المحبة والتآخي هي السمة السائدة داخل المجتمع المصري بكل طوائفه"، داعيا المولى -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة على قداسة البابا تواضروس والإخوة المسيحيين بموفور الصحة ودوام التوفيق والنجاح. وجدد نقيب الإعلاميين دعوتَة للشعب المصري الوقوف خلف قيادته الحكيمة لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية لاستكمال دعائم الجمهورية الجديدة.

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