شكرا لقرائتكم خبر عن نيويورك تترقب أكبر عاصفة ثلجية منذ عامين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تترقب نيويورك وصول عاصفة شتوية ثلجية هي الأكبر منذ عامين.

ويصحب العاصفة انهمار كثيف للثلوج للمرة الأولى منذ عامين، إذ يتوقع إنتاج كمية أكبر من الثلوج التي سجلت في مدينة نيويورك طوال الشتاء الماضي.

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طقس نيويورك

وكانت بلغت 5.84 سنتيمتر فقط، وهو أقل مستوى سجل على الإطلاق.

ومن المتوقع أن تجلب العاصفة أمطارا مصحوبة بالثلوج على بعض مناطق المدينة ورياحا تصل سرعتها إلى 72 كيلومترا في الساعة.

ولم يشهد سكان نيويورك انهمار الثلوج بكثافة منذ 692 يوما، وهو رقم قياسي، وكان أعلى مستوى للثلوج عند 2.54 سنتيمتر الذي سُجل في منطقة سنترال بارك بالمدينة في 13 فبراير.

تساقط الثلوج في نيويورك

وأشارت هيئة الأرصاد الوطنية الأمريكية، أن المنخفض الجوي القادم، ربما يصحبه تساقط للثلوج بمستوى يصل إلى 7.6 سنتيمتر في بعض أنحاء المدينة.

وحتى وقت قريب كان وصول مستوى الثلوج إلى 30 سنتيمترا أمرًا معتادًا، لذا لن يواجه السكان صعوبة تذكر في التعامل مع العاصفة المنتظرة.

ويذكر خبراء أن قلة تساقط الثلوج في مدينة نيويورك مؤشر آخر على التأثير السلبي لتغير المناخ على أنماط الطقس، في جميع أنحاء العالم.