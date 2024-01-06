شكرا لقرائتكم خبر عن الكونغو.. مصرع المئات جراء أمطار غزيرة اجتاحت البلاد والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - لقي 300 شخص على الأقل مصرعهم جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت ونتج عنها فيضانات في جميع أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الإنساني والتضامن الكونغولي، موديست موتينغا موتوشايي، خلال اجتماع لتقييم الأزمة الطبيعية التي تعرضت لها الكونغو ، إن عشرات آلاف من المنازل قد انهارت، جراء الفيضانات التي اجتاحت أنحاء متفرقة ونتج عنها مقتل أكثر من 300 شخص.
انزلاقات أرضية
ودعا موتوشايي في الوقت نفسه إلى التضامن الدولي مع الكونغو لدعم الفرق الإنسانية التي تعمل على الأرض.
وتسببت هطول الأمطار الغزيرة على معظم أنحاء مقاطعة كيفو الجنوبية في أحداث انزلاقات أرضية وانهيارات في المباني، وفيضان أحد الأنهار.