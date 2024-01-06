شكرا لقرائتكم خبر عن الكونغو.. مصرع المئات جراء أمطار غزيرة اجتاحت البلاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 300 شخص على الأقل مصرعهم جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت ونتج عنها فيضانات في ‏جميع أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية.‏

وقال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الإنساني والتضامن الكونغولي، موديست ‏موتينغا موتوشايي، خلال اجتماع لتقييم الأزمة الطبيعية التي تعرضت لها الكونغو ، إن عشرات ‏آلاف من المنازل قد انهارت، جراء الفيضانات التي اجتاحت أنحاء متفرقة ونتج عنها مقتل أكثر من 300 شخص.

انزلاقات أرضية

‏ودعا موتوشايي في الوقت نفسه إلى التضامن الدولي مع الكونغو لدعم الفرق الإنسانية التي تعمل على الأرض.‏

وتسببت هطول الأمطار الغزيرة على معظم أنحاء مقاطعة كيفو الجنوبية في أحداث انزلاقات أرضية وانهيارات في المباني، وفيضان أحد الأنهار.