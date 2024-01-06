شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 11 في هجوم صاروخي روسي شرق أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أودت ضربة صاروخية روسية بحياة 11 شخصا اليوم السبت في مدينة بوكروفسك بشرق أوكرانيا.

وأوضح فاديم فيلاشكين، حاكم الجزء الذي تسيطر عليه أوكرانيا في منطقة دونيتسك، أن 11 قتيلا، منهم خمسة أطفال وقعوا في هذا القصف.

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حرب روسيا وأوكرانيا

وتقع بوكروفسك في منطقة خاضعة لسيطرة أوكرانيا على بعد نحو 80 كيلومترا شمال غربي دونيتسك.

وفي وقت سابق أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت 6 صواريخ أوكرانية مضادة للسفن من طراز "نبتون" فوق الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.

كانت أفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت صاروخا أوكرانيا مضادا للسفن من طراز "نبتون" فوق الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.