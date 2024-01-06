للتهنئة بعيد الميلاد.. السيسي يُقدِّم "بوكيه ورد" للبابا تواضروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

قدَّم الرئيس عبدالفتاح السيسي "بوكيه ورد" للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في أثناء تهنئته بعيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستقبلت كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، الرئيس السيسي، حيث قدم التهنئة للبابا تواضروس الثاني والمواطنين المصريين المسيحيين بعيد ميلاد السيد المسيح، بالتزامن مع إقامة صلوات قداس العيد بالكاتدرائية ذاتها.

واستقبل البابا وأحبار الكنيسة الرئيس السيسي على البوابة الرئيسية للكنيسة الكبرى التي تجرى فيها الصلوات وتوجه الموكب إلى داخل الكنيسة، حيث استقبله المصلون بحفاوة بالغة، وحرص على رد تحيتهم أثناء سيره في الممر المؤدي إلى منطقة "الخورس" في مقدمة الكنيسة، وسط أجواء مليئة بالود والمحبة والتقدير للفتة التي اعتاد الرئيس على تقديمها في عيد الميلاد من كل عام.

وفي كلمته قدم الرئيس التهنئة للحاضرين ولكل المصريين بمناسبة عيد الميلاد المجيد وقال "كل عام وأنتم وبخير وصحة وسلامة، عام سعيد على الجميع، كل سنة وكل المصريين بخير وعيد سعيد، نتمنى من الله سبحانه وتعالى وندعوه أن يكون هذا العام نهاية لفترات صعبة، فالعالم منذ عام ٢٠٢٠ يمر بظروف صعبة، حتى على نطاق المنطقة التي نحيا فيها".