القسام تعلن قتل 8 جنود إسرائيليين في كمين بخان يونس

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت كتائب الشهيد عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس -اليوم السبت- أن مجاهديها أجهزوا على قوة إسرائيلية من 8 جنود من مسافة صفر بعد إيقاعهم في كمين محكم وسط بني سهيلا شرق خان يونس.



وأضافت القسام أنه تم الإجهاز على أحد جنود الاحتلال -أيضا- خلال دخوله منزلا، وتم الاشتباك مع بقية أفراد القوة بالأسلحة والقنابل بخان يونس، موضحة "حاصرنا قوة صهيونية أمس من 9 جنود، واشتبكنا معهم في بني سهيلا شرق خان يونس، وأوقعناهم بين قتيل وجريح".



وأعلنت كتائب القسام "تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية داخل مبنى في خزاعة شرق خان يونس، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".



وكانت القسام قد أعلنت مساء أمس الجمعة استهداف 9 آليات إسرائيلية والاشتباك مع قوات راجلة، وأن مجاهديها اشتبكوا مع قوات راجلة، وأجهزوا على جنود في شرق حي التفاح بمدينة غزة، كما أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها استهدفوا تجمعا لآليات الاحتلال في خان يونس بقذائف الهاون.

