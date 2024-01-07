شكرا لقرائتكم خبر عن تحديات كبرى.. المفوضية الأوروبية تعلّق على انتخابات القارة في 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عام "مهم بالنسبة للديمقراطية"، هكذا وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عام 2024.

وأشارت إلى أن المواطنين الأوروبيين يستعدون للتوجه لمراكز الاقتراع وسط تحديات كبرى مستمرة للقارة، لا سيما الغزو الروسي لأوكرانيا.

انتخابات أوروبا

وأشارت إلى الانتخابات في أوروبا، والانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفة: سنفعل كل ما بوسعنا لضمان فوز الديمقراطيات المنفتحة الحرة.

ومن المقرر أن يعاد انتخاب البرلمان الأوربي في بداية يونيو، وستعقب ذلك الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر.

ودعت فون دير لاين أوروبا، لدى تفكيرها في المستقبل، إلى زيادة التركيز على الدفاع قائلة: "لا بد أن تحظى أوروبا بالحماية كمهمة أساسية".

تحديات أوروبا

وذكرت: "إننا وفينا بالتزاماتنا الدولية... لكننا، نحن الأوروبيون، من نقرر من يأتي إلى أوروبا وتحت أي ظروف، لا المهربين ومهربي البشر".

ونأت فون دير لاين بنفسها عن مقترح خفض حجم المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، من 27 مفوضا حاليا إلى سبعة مفوضين.

وأكدت أنه من المهم بالنسبة إليها أن تشدد "على الأهمية الفائقة لتمثيل جميع الدول الأعضاء على المستوى الأوروبي".