شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الأوكرانية تدمر مركز قيادة روسية غرب شبه جزيرة القرم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دمرت القوات الأوكرانية مركز قيادة روسية، في قاعدة "ساكي" الجوية، غرب شيه جزيرة القرم، طبقا لما ذكره ميكولا أوليشتشوك، قائد سلاح الجو الأوكراني.

وشكر أوليشتشوك، في منشور على تطبيق تليجرام، الجنود الأوكرانيين، بسبب "العمل الرائع"، بدون أن يحدد توقيتا للهجوم ولا تقديم تفاصيل أخرى، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

هجمات أوكرانية

جاء ذلك في أعقاب هجمات صاروخية شنتها أوكرانيا مؤخرا على ميناء "فيودوسيا" شرق شبه جزيرة القرم، ما أدى إلى تدمير سفينة الإنزال الضخمة "نوفوتشيركاسك" على غرب مدينة "يفباتوريا" وجنوب غرب "سيفاستوبول".

من جهة أخرى، ذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان أنها "اعترضت ودمرت" أربعة صواريخ، فوق شبه جزيرة القرم، في وقت مبكر صباح اليوم السبت، بعد إسقاط 35 طائرة مسيرة في اليوم السابق.