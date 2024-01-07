شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات للمزارعين في ألمانيا بسبب خفض الدعم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستعد المزارعون في ألمانيا لتنظيم مجموعة من الاحتجاجات للتظاهر ضد السياسة الزراعية الحكومية.

وخططوا لسير قوافل من الجرارات وتنظيم مسيرات، فيما دعت رابطة المزارعين أعضاءها إلى التظاهر بسلمية وعدم المشاركة إلا في التحركات المسجلة والمصرح بها.

خفض دعم المزارعين في ألمانيا

ودعت رابطة المزارعين الألمان إلى ضبط النفس، مناشدة أعضاءها عدم إقامة احتجاجات أمام منازل الشركاء في الحوار أو العداء الشخصي.

وقالت رابطة المزارعين: "نرفض بشدة رموز التظاهر مثل المشانق والرايات السوداء أو رموز الجماعات المتطرفة الأخرى!".

ويعبر المزارعون عن غضبهم بسبب خفض مزمع من الحكومة الاتحادية للدعم الزراعي، بما في ذلك دعم الوقود، رغم إلغاء بعض هذه الإجراءات بالفعل.

احتجاجات المزارعين في ألمانيا

كما نأت الرابطة بنفسها عن الأشخاص الذين يروجون لتخيلات الثورة أو يمجدون العنف، بما في ذلك المتطرفين اليمينيين والمجموعات المتطرفة الهامشية الأخرى "أيضا لأن بعضهم يريد توظيف احتجاجنا لدعواتهم الخبيثة".

ويوم الخميس شارك حوالي 100 شخص في حصار الرصيف البحري، واستخدمت الشرطة رذاذ الفلفل لتفريق الاحتجاج.

وتأتي التخفيضات كجزء من حزمة إجراءات تستهدف سد فجوة بمليارات اليورو في ميزانية الحكومة بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في نهاية العام الماضي، ما أدى إلى حالة من الفوضى في الخطط المالية للإئتلاف.