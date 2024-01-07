شكرا لقرائتكم خبر عن توترات متصاعدة.. سقوط قذائف مدفعية شمالية قرب حدود كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مصدر عسكري كوري جنوبي اليوم الأحد، إن بعض قذائف المدفعية التي أطلقها الجيش الكوري الشمالي مؤخرا، سقطت فوق خط الحد الشمالي في البحر الأصفر، ما يفاقم من التوترات على الحدود الغربية الخاضعة لحراسة مشددة، والتي شهدت اشتباكات بحرية في السابق.

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت 200 قذيفة مدفعية من المناطق الساحلية بجنوب غرب البلاد أمس الأول الجمعة، ما دفع القوات الكورية الجنوبية في جزيرتي يونبيونج وباينجنيونج لتنفيذ مناورات بالذخيرة الحية.

رد جنوبي

نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المصدر قوله إن معظم القذائف الكورية الشمالية سقطت في المنطقة البحرية العازلة، حيث سقط بعضها في المياه على مسافة سبعة كيلومترات من خط الحد الشمالي.

وقال مسؤول إن الجيش الكوري الجنوبي يفكر في اتخاذ إجراءات مماثلة بعدما عبرت قذائف المدفعية الكورية الشمالية خط الحد الشمالي أو البر بالقرب من الحدود البحرية الفعلية.