شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف المشردين جراء اندلاع حريق في مخيم للاجئي الروهينجا ببنجلاديش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر مسؤولون بنجلاديشيون اليوم، أن 2500 شخص على الأقل أصبحوا بلا مأوى جراء اندلاع حريق في أجزاء من مخيم مكتظ للغاية للاجئي الروهينجا في جنوب شرق بنجلاديش.

وذكر رجل الشرطة محمد إقبال، أن الحريق -الذي استغرق رجال الإطفاء أكثر من ثلاث ساعات لإخماده- التهم ما يصل إلى 500 مأوى مؤقت، ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في بنجلاديش: "إن الحريق اندلع في مخيم كوكس بازار"، حيث تستضيف بنجلاديش أكثر من مليون من مسلمي الروهينجا في 34 مخيمًا في كوكس بازار بعد فرارهم من الاضطهاد في ميانمار المجاورة.

يذكر أن نحو 750 ألف شخص عبروا الحدود بعد أن شنت ميانمار هجومًا عسكريًا ضد الروهينجا في أغسطس 2017.