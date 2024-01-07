أونروا: نزوح نحو 90% من سكان غزة قسرًا بسبب الحرب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” أمس السبت، إن نحو 90 بالمائة من سكان قطاع غزة نزحوا بصورة قسرية خلال ثلاثة أشهر من الحرب في أعقاب أحداث الـ 7 من أكتوبر الماضي.

وأضافت “أونروا”، أن الأمم المتحدة قد حذرت مرارًا وتكرارًا من أن القطاع معرض لخطر المجاعة، وأنه يمر بحالة طوارئ صحية عامة في الوقت الذي تبحث فيه الأسر عن الأمان.

كما شددت الوكالة الدولية على الحاجة الماسة لوقف إطلاق النار بهدف إنساني، للتمكن من توفير المساعدات العاجلة وإنهاء النزوح القسري المتواصل، مشيرةً إلى أن 1.4 مليون شخص يحتمون داخل منشآت الأونروا مع وجود مئات الآلاف يقيمون في جوار تلك المنشآت.