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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة جنين بالضفة الغربية والان مع التفاصيل
الخليج 365-واس
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن عدداً من الآليات العسكرية اقتحمت مدينة جنين من شارع جنين- نابلس، وسط مواجهات في عدة مناطق بالمدينة، كما أطلقت قوات الاحتلال القنابل الدخانية في حي الجابريات.
وأضافت أن قوات الاحتلال نشرت قناصتها على عدة بنايات في المدينة، وسط تحليق طائرات استطلاع والطائرات المسيرة في سماء المدينة.