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قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة جنين بالضفة الغربية

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - حشود من الدبابات الإسرائيلية على حدود قطاع غزة.

الخليج 365-واس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن عدداً من الآليات العسكرية اقتحمت مدينة جنين من شارع جنين- نابلس، وسط مواجهات في عدة مناطق بالمدينة، كما أطلقت قوات الاحتلال القنابل الدخانية في حي الجابريات.

وأضافت أن قوات الاحتلال نشرت قناصتها على عدة بنايات في المدينة، وسط تحليق طائرات استطلاع والطائرات المسيرة في سماء المدينة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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