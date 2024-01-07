قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة جنين بالضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - حشود من الدبابات الإسرائيلية على حدود قطاع غزة.

الخليج 365-واس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن عدداً من الآليات العسكرية اقتحمت مدينة جنين من شارع جنين- نابلس، وسط مواجهات في عدة مناطق بالمدينة، كما أطلقت قوات الاحتلال القنابل الدخانية في حي الجابريات.

وأضافت أن قوات الاحتلال نشرت قناصتها على عدة بنايات في المدينة، وسط تحليق طائرات استطلاع والطائرات المسيرة في سماء المدينة.