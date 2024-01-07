الصحة الفلسطينية: 6 قتلى بضربة جوية إسرائيلية في جنين بالضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - FILE PHOTO: A view shows houses and buildings destroyed in Israeli strikes, in Jabalia in the northern Gaza Strip, October 11, 2023. REUTERS/Anas al-Shareef/File Photo

الخليج 365 - متابعات

قُتل 6 أشخاص، فجر الأحد، في قصف إسرائيلي على جنين، معقل الفصائل الفلسطينية المسلحة في الضفة الغربية، حسبما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.

وتحدثت الوزارة عن سقوط 6 قتلى بقصف إسرائيلي لـ”تجمع للمواطنين في جنين”.

تزامنا، نقل إعلام فلسطيني عن مصادر طبية أن أكثر من 10 آخرين أصيبوا جراء قصف إسرائيلي على مدينة جنين في الضفة الغربية.

وكان المركز الفلسطيني للإعلام، نشر في وقت سابق اليوم عبر قناته على “تليغرام”، لقطات لقتلى، وقال إن طائرات إسرائيلية قصفت تجمعاً لشبان على دوار الشهداء جنوب مدينة جنين.

في الوقت ذاته، نشرت إعلام فلسطيني لقطات لسيارات إسعاف قالت إنها كانت تنقل قتلى وجرحى سقطوا بعد قصفهم جنوب المدينة.

وفي وقت سابق اليوم، قال المركز الفلسطيني للإعلام إن اشتباكات مسلحة اندلعت بين فلسطينيين وقوة إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين، مشيرا إلى أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار تجاه القوات الإسرائيلية بعد اقتحامها المدينة لتندلع الاشتباكات بعد ذلك.