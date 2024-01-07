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وصول وزير الخارجية الأمريكي إلي الأردن ضمن جولته الشرق أوسطية

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وصول وزير الخارجية الأمريكي إلي الأردن ضمن جولته الشرق أوسطية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك ضمن جولته الشرق أوسطية والتي بدأها بزيارة تركيا أمس.

وذكرت قناة ” الحرة ” الأمريكية ، أن وزير الخارجية الأمريكي من المقرر أن يزور خلال جولته كلا من قطر والإمارات والسعودية والضفة الغربية وإسرائيل الذي يركز خلالها على منع اتساع رقعة الصراع.

 

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