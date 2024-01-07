شكرا لقرائتكم خبر عن صور| شرار متطاير وأصوات مدوية.. ثوران بركان "مارابي" بإندونيسيا مجددًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ثار بركان جبل "مارابي" في إقليم "سومطرة الغربية" ثلاث مرات، مطلقًا أصواتًا مدوية.

وقال مسؤول محلي في منطقة "آجام" اليوم الأحد "الليلة الماضية، حوالي الساعة الثامنة والدقيقة 45 مساء، تم سماع دوي ثلاثة انفجارات عالية على الأقل.

وشهد القرويون ضوءًا أحمر، يخرج من الفوهة، في قمة مارابي"، حسب وكالة "انتارا نيوز" الإندونيسية للأنباء اليوم الأحد.

وأعقب الثوران انبعاث شرار مشتعل بالإضافة إلى أصوات عالية مستمرة.

وأضاف أنه سيواصل حث المواطنين على توخي الحذر لاسيما هؤلاء الذين يقيمون عند سفح البركان.

وكان بركان "مارابي" قد ثار الشهر الماضي مما أسفر عن مقتل 23 شخصا،جميعهم من المتنزهين.

وكان المتنزهون من بين 75 شخصًا تم تسجيلهم لتسلق جبل مارابي، عندما ثار البركان فجأة، وقذف الغاز الساخن والصخور في الهواء. ويعد مارابي أحد أكثر البراكين نشاطا في جزيرة سومطرة، الواقعة في الجزء الغربي من الأرخبيل الإندونيسي.

ويعود آخر ثوران لبركان مارابي إلى عام 2018، حيث قذف الرماد والحمم البركانية في الغلاف الجوي لمسافة تصل إلى 5 كيلومترات.

ويعد البركان جزءا من "حزام النار في المحيط الهادئ"، وهو حزام من النشاط الزلزالي يحيط بالمحيط الهادئ. ويوجد أكثر من 120 بركانا نشطا في إندونيسيا، مما يجعلها عرضة للكوارث البركانية.