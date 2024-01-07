وزير المالية الإسرائيلي: مجلس الوزراء سيصدق على ميزانية الحرب لعام 2024 الخميس المقبل

اعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن "من المقرر أن يصدق مجلس الوزراء على ميزانية الحرب لعام 2024 يوم الخميس المقبل"، وذلك بعد أن وافق الوزراء على دعم مالي بقيمة تسعة مليارات شيكل (2.5 مليار دولار) لجنود الاحتياط.

وأوضح سموتريتش في بيان مشترك مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، "جنود الاحتياط وأسرهم من أولويات إسرائيل، وهم ركيزة ميزانية 2024 التي سنقدمها في نهاية هذا الأسبوع".

وذكر المتحدث باسم سموتريتش أن من المرجح إجراء تصويت على الميزانية يوم الخميس، لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل.

واوضحت وزارة المالية إن الحرب ستكلف على الأرجح ما لا يقل عن 50 مليار شيكل أخرى في عام 2024 وستؤدي إلى زيادة عجز ميزانيتها لثلاثة أمثال تقريبا إلى نحو ستة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إذا استمر القتال حتى شباط.

ووافقت إسرائيل العام الماضي على ميزانية لمدة عامين لعامي 2023 و2024، لكن الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في غزة أضرت بشدة بالمالية العامة للحكومة، مما تطلب تعديلات للميزانية وإنفاقا إضافيا.

ووافق البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" في كانون الأول على ميزانية حرب خاصة لعام 2023 بقيمة نحو 30 مليار شيكل للمساعدة في تمويل الحرب وتعويض المتضررين.