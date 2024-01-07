انت الان تتابع خبر ابنة وائل الدحدوح تُحمل والدها أمانة بعد استشهاد شقيقها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ابنة الدحدوح بعد استشهاد اخيها، وهي تخاطب والدها: "‏أمانة ضل لنا يابا ملناش حد غيرك".

واستشهد الصحفي حمزة الدحدوح الصحفي وائل الدحدوح، في قصف إسرائيلي استهدف مركبة كانت تقله غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.



وبحسب الصحة الفلسطينية، فإن الدحدوح “الابن” استشهد برفقة الصحفي الآخر مصطفى ثريا في قصف طائرة استطلاع إسرائيلية للمركبة.

بدوره، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (109 صحفيين) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد ارتقاء الصحفيين الشهيد حمزة وائل الدحدوح، والشهيد مصطفى ثريا.

وكان وائل الدحدوح قد فقد زوجته ونجله وابنته وحفيده خلال الحرب على غزة.

كما أن وائل الدحدوح نفسه كان قد أصيب قبل أسابيع برصاص الاحتلال واستشهد زميله المصور سامر أبو دقة.